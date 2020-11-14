В Зеленоградске установят скульптуру за 700 тыс рублей

. Фото: Газета "Волна"

В Зеленоградске в районе перекрестка ул. Ленина и ул. Железнодорожной установят скульптуру «Бегущая по волнам». Об этом пишет районная газета «Волна».

Скульптуру изготовила за 700 тыс рублей московская мастерская «Левша». Девушка в свободно развевающемся на ветру платье стоит на лодке, омываемой волнами. В руках она держит старинный фонарь, освещающий путь.

Скульптура выполнена из бронзы, она будет покрыта патиной. Фонарь снабжен светодиодным светильником и будет светиться. Ожидается, что в Зеленоградск композиция поступит в течение месяца-двух.