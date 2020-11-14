Шестеро калининградцев перевели мошенникам более 1 млн рублей

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Шестеро жителей Калининградской области после общения с телефонными мошенниками перевели на «безопасные счета» больше миллиона рублей, взятых ими в кредит у банков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Во всех случаях потерпевшим звонили с московских номеров телефонов начинающихся на 499 и 495, представлялись сотрудниками службы безопасности банка и пугали, что неизвестные незаконно оформили на них кредиты.

« Для отмены заявок клиентам якобы необходимо было либо сообщить все свои личные данные и данные банковских карт, а также коды из СМС сообщений, либо сходить в банк и оформить на себя кредит, а деньги перевести на указанные счета. Те, кто выполнил требования телефонных мошенников, лишились денег», - сообщили в полиции.

Так, 27-летняя женщина оформила кредит на 270 тысяч и отправила деньги через банкомат на продиктованные ей номера мобильных телефонов, чтобы «отменить» заявку. 32-летняя женщина таким же образом лишилась 100 тысяч, 44-летний мужчина – 142 тысяч, 67-летняя женщина – 150 тысяч, 40-летняя женщина – 300 тысяч, а 36-летний мужчина стал беднее на 130 тысяч, когда рассказал мошенникам коды доступа к своему онлайн приложению банка.

Сейчас полиция разыскивает злоумышленников, отправлены запросы на блокировку номеров телефонов, с которых поступали звонки.