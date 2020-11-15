Волейболистки калининградского «Локомотива» одержали третью победу подряд

Калининградский "Локомотив" победил в третий раз подряд Фото: С сайта волейбольного клуба "Локомотив".

14-го ноября калининградский волейбольный клуб провел встречу в рамках 11-го тура Суперлиги. Играли девушки на выезде в Челябинске с местной командой «Динамо-Метар». В итоге, игра закончилась уверенной победой калининградок со счетом 3:0. Это была третья победа подряд.

- Игру «Локомотив» начал уверенно, фактически сразу же оторвавшись в счете, - сообщает пресс-служба клуба. - Наши девушки надежно действовали в атаке, да и у соперниц моментами проскальзывали оплошности в приеме.

Самой результативной в составе «Локо» стала Мария Воробьева, набравшая 14 очков. У Маргариты Курило - 13 очков. Екатерина Евдокимова и Валерия Зайцева набрали по 9 очков, Ирина Воронкова - 8 очков. У Татьяны Ежак - 5 очков. У Анастасии Стальной - 1 очко.