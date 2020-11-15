В Черняховске появится предприятие по переработке молока

Антон Алиханов на новом водозаборе в Черняховске Фото: Правительство Калининградской области

В Черняховске заканчивается строительство нового водозабора, который будет обслуживать весь город и нужды индустриального парка. Об этом в субботу 14 ноября сообщил в своем инстаграме губернатор Антон Алиханов.

- Таким образом, будет завершен проект создания инфраструктуры для крупного промышленного узла на востоке Калининградской области, - написал глава региона. - Уже ведем переговоры о строительстве второго крупного производства в Черняховске, на этот раз речь о глубокой переработке молока.

Комментаторы тут же вспомнили, что в городе уже несколько лет простаивает молокозавод, производивший мороженое, сгущенное молоко и масло.