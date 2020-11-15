В школе №11 города Калининграда проводится проверка после сообщения о массовом отравлении детей

Проверка в школе №11 Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

В пятницу вечером в сообществе «Дружный Чкаловск (Калининград)» появилась информация о массовом отравлении воспитанников школы №11. В воскресенье 15 ноября пресс-служба следственного управления СК по Калининградской области заявила о начале проверки указанных сведений следственными органами.

- В настоящее время имеются сведения об обращении за медицинской помощью семи школьников, - сообщает пресс-служба, - у шести из которых, по предварительным данным, диагностирован энтероколит, у седьмого - ОРВИ.

Сообщается также, что ранее следователями «с привлечением специалистов регионального управления Роспотребнадзора был произведен осмотр школьной столовой», в ходе которого изъяли необходимые образцы, которые направили на исследование.

- В ходе процессуальный проверки следствие намерено тщательно проверить все сведения, изложенные в публикациях, и дать им надлежащую правовую оценку, - добавили в пресс-службе.