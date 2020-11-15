23 медика, 35 пенсионеров и 6 школьников: Кто в Калининградской области заболел коронавирусом за сутки

Пятая часть заболевших - пенсионеры
Фото: Артем ЛЕНЦ
В Калининградской области из 155 пациентов с коронавирусом, выявленных за минувшие сутки: у 101 человека ОРВИ, у 36 - пневмония, у 18 болезнь протекает бессимптомно. Всего, по информации оперштаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции, нарастающим итогом в регионе выявлено 8789 случаев.
Среди заболевших:
- 35 пенсионеров;
- 23 медицинских работника;
- 2 работающих на промышленных предприятиях;
- 12 сотрудников образовательных учреждений;
- 6 сотрудников транспортных предприятий и транспортных узлов;
- 9 работников торговли и общественного питания;
- 7 сотрудников предприятий пищевой промышленности;
- 2 сотрудника ЖКХ;
- по одному: сотрудник с/х предприятия и предприятия бытовых услуг, сотрудник правоохранительных органов, сотрудник сектора ЖКХ и банка;
- 32 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 6 учащихся (школа Вектор Зеленоградск, школа №1 (Светлый), школа №6, школа №9, Гимназия №1, Гимназия №32 (Калининград));
- 1 студент;
- 15 неработающих.