23 медика, 35 пенсионеров и 6 школьников: Кто в Калининградской области заболел коронавирусом за сутки

Пятая часть заболевших - пенсионеры Фото: Артем ЛЕНЦ

В Калининградской области из 155 пациентов с коронавирусом, выявленных за минувшие сутки: у 101 человека ОРВИ, у 36 - пневмония, у 18 болезнь протекает бессимптомно. Всего, по информации оперштаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции, нарастающим итогом в регионе выявлено 8789 случаев.

Среди заболевших:

- 35 пенсионеров;

- 23 медицинских работника;

- 2 работающих на промышленных предприятиях;

- 12 сотрудников образовательных учреждений;

- 6 сотрудников транспортных предприятий и транспортных узлов;

- 9 работников торговли и общественного питания;

- 7 сотрудников предприятий пищевой промышленности;

- 2 сотрудника ЖКХ;

- по одному: сотрудник с/х предприятия и предприятия бытовых услуг, сотрудник правоохранительных органов, сотрудник сектора ЖКХ и банка;

- 32 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 6 учащихся (школа Вектор Зеленоградск, школа №1 (Светлый), школа №6, школа №9, Гимназия №1, Гимназия №32 (Калининград));

- 1 студент;

- 15 неработающих.