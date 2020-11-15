Антон Алиханов: «Королевского замка в Калининграде не будет никогда»

Работы на руинах Королевского замка перед ЧМ-2018 Фото: Иван МАРКОВ

«Королевского замка не будет никогда», - такое заявление губернатор Антон Алиханов сделал в интервью порталу Клопс.Ру, опубликованном 15 ноября.

- Нам есть на что направить усилия, - добавил глава региона. - И воссоздавать чужой символизм я точно не собираюсь. Что касается раскопок замка, то они будут частично засыпаны, потому что консервировать их в открытом виде в таком объеме очень дорого. Мы засыплем часть раскопа, а вторую, условно, погрузим под купол, чтобы она была доступна, и ее можно было смотреть. А на бывшей территории замка вырастет парк.

Губернатор также добавил, что не имеет ничего против уцелевшего немецкого наследия.

- Немецкая архитектура — это наш трофей, и мы им пользуемся, - заявил Алиханов. - И это предмет, в том числе и гордости, потому что теперь это наше, мы завоевали это в честной битве за правое дело, защищая свою Родину. Ровно такой же подход у меня ко всем разрушенным кирхам, замкам и всему остальному. За это воевала моя страна и мой народ, и это теперь мое. Здесь, в Калининграде, уже родилось много поколений людей, для которых эти кирпичи уже родные. Подчеркну, мое мнение: все, что осталось — осталось. И это нужно обхаживать, возрождать, и на этом надо деньги зарабатывать. Когда к тебе приходят гости, у тебя дома все должно быть красиво, убрано и хорошо. И за это не должно быть стыдно.