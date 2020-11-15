Антон Алиханов назвал себя самым большим поклонником Дома Советов

Дом Советов Фото: Иван МАРКОВ

Антон Алиханов рассказал о том, что Дом Советов не стоит восстанавливать в том же виде, в котором он находится сегодня. Такое заявление он сделал в интервью порталу Клопс.Ру, опубликованном 15 ноября.

— Наверное, я самый большой поклонник Дома Советов — вы же видите, в моем кабинете стоит макет, я смотрю на него каждый день, - рассказал глава региона. - Но все равно возникает вопрос: повторять советский брутализм или делать что-то новое? Нужно ли воспроизводить здание в прежнем виде? Не уверен. Считаю, что мы должны двигаться вперед, в том числе и в плане архитектуры. Объект этот люблю, он мне дорог. Но будем развивать его, реконструировать с учетом новых веяний, в том числе в архитектуре. Я не понимаю, почему Калининград должен постоянно себя тормозить. Почему мы не можем быть современными? Почему мы не должны смотреть на то, что происходит в мире?

Вкладываться в строительство регион, по словам Алиханова, больше не будет.

- Инвестор берет на себя обязательства развивать эту территорию, реконструировать Дом Советов, то есть разобрать его до определенной степени и построить на этом месте, условно, второй Дом Советов за свои деньги, - добавил губернатор.