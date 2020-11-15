«Стеклянного куба точно не будет»: Антон Алиханов рассказал, что появится на месте Дома Советов

Антон Алиханов рассказал, что может появиться на месте Дома Советов в Калининграде. Своими планами он поделился в интервью порталу Клопс.Ру, опубликованном 15 ноября.

— Есть пока примерное видение, что там будет, - заявил глава региона. - Мы, несомненно, будем опираться на хорошую мировую архитектуру и хороших архитекторов. Стеклянного куба точно не будет. Не для того мы тратим на это нервы и силы.

На участке, который сейчас занимает Дом Советов с прилегающей к нему инфраструктурой, власти планируют разместить Дом правительства, культурно-деловой центр, большой амфитеатр, пешеходные мосты, парки, вместительную площадь для городских мероприятий и перехватывающую парковку для туристических автобусов.

- Все эти красоты, понятно, за счет инвестора, - добавил Алиханов. - Ориентировочная стоимость всего проекта — 10 млрд рублей.

Устраивать общественные слушания по этому вопросу, как считает Алиханов, не нужно, так как в проекте уже «все учтено».