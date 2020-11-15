По факту массового отравления детей в школе №11 Роспотребнадзор проверяет поставщика питания

Управление Роспотребнадзора по Калининградской области организовало эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия по факту обращения за медицинской помощью семи учащихся калининградской школы №11. По данным ведомства, в клинической картине пациентов преобладают явления гастроэнтерита (рвота, тошнота).

- С учетом незначительной длительности клинических проявлений, решающее значение в постановке диагноза будут иметь данные лабораторного обследования заболевших, - заявили в пресс-службе. - Для установления причинно-следственной связи заболевания с деятельностью по организации питания детей в детском организованном коллективе отобраны суточные пробы продукции, сырья, воды, смывов. Обследованы сотрудники ООО «Регент школьное питание», осуществляющие на договорных основаниях работу на пищеблоке образовательного учреждения.

На данный момент управление Роспотребнадзора по Калининградской области выдало школе №11 предписание о временной приостановке работы школьной столовой, проведении дезинфекционных мероприятий в помещениях пищеблока, столовой, классах, местах общего пользования.