Случаем отравления детей в школе №11 города Калининграда заинтересовалась прокуратура

Прокуратурой Калининградской области организована проверка в связи с отравлением детей в одной из школ города Калининграда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- В ходе проверки будет дана оценка соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства при обеспечении питания школьников и законодательства об обеспечении безопасности детей в образовательной организации, - говорится на сайте областной прокуратуры. – По результатам проверки будет приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Напомним, информация об отравлении семи школьников накануне просочилась в соцсети. Панику подняли родители.