«Балтика» сыграла вничью с астраханским «Волгарем»

Балтийцы так и не получили ни одного верного голевого момента за весь матч Фото: пресс-служба ФК "Балтика"

Балтийцы завершили гостевое турне матчем в Астрахани, где калининградский клуб встретился на поле с «Волгарем». Если в августе была одержана победа, то на этот раз счет был ничейным – 0:0 (зато хотя бы была прервана серия поражений).

- Череда травм, болезней и дисквалификаций выбила балтийцев из победной колеи, - оправдывает команду ее пресс-служба. - А вот «Волгарь», наоборот – освоился в ФНЛ после двухлетнего отсутствия в лиге, сыгрался. Да, и смена главного тренера явно улучшила игру и результаты астраханских футболистов – в пяти последних турах они одержали четыре победы!

Напомним, тренер «Балтики» Евгений Калешин был дисквалифицирован, поэтому на бровке стоял Эдуард Штейнбрехер. Теперь ближайшие соперники балтийцев «Факел» и «Шинник». Клубам придется решить, кто из них вылетит следующим.