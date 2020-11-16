В Калининграде легковушка влетела в стену автосалона, погиб человек

ДТП на Дзержинского Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В воскресенье 15 ноября в 23.50 на перекрестке улиц Емельянова и Дзержинского произошло серьезное ДТП. Не справившийся с управлением водитель направил свое авто в стену автосалона, пролетев через тротуар. Для извлечения водителя и пассажиров понадобилась помощь спасателей - на место аварии выезжал пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-3 в составе 4 человека и 1 единицы техники, а также городские спасатели. На сайте МЧС сообщается о пострадавших, но в сообществе автомобилистов Калининградской области очевидцы пишут, что один человек все-таки погиб.

Один из очевидцев написал, что за рулем находилась девушка (она получила сильные ранения), рядом с ней – мужчина весь в порезах и крови (его спасла подушка безопасности), а на заднем сиденье – брат мужчины с переднего сидения со следами петли на шее (он погиб).

- Умер не от аварии, - пишет свидетель. - Был на заднем сидении. На шее следы от петли, и уже синий. Видимо, давно... В разговоре, что-то про петлю и говорили. Везли спасать. Пролетели мимо меня, на Емельянова, не меньше 150 ехали, а то и больше, потому что нереально быстро, просто вспышка мимо пролетела. Поэтому не вошли в поворот.