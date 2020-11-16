Илья Хвостов объявил о готовности бесплатно помогать пострадавшим от коронавируса

Илья Хвостов
Фото: Александр КАТЕРУША
Калининградский исполнитель, участник шоу «Голос», Илья Хвостов написал в своем инстаграме, что переболел коронавирусом, и теперь готов оказывать безвозмездные услуги пострадавшим от COVID-19.
- Я снова на коне! – сообщил он. – Итак, народ, я готов помочь, в силу своих возможностей, нуждающимся, пострадавшим от COVID-19.
Далее Хвостов разместил список услуг, которые он готов оказывать. Среди них (далее цитата):
- транспортные услуги (может, нужно кого-то отвезти в больницу или наоборот);
- привезти продукты, да и вообще что-то привезти;
- найти медикаменты;
- вынести мусор;
- просто пообщаться (что-то подсказать в силу своего опыта переболевшего, поддержать добрым словом).
Ниже Хвостов отмечает, что не готов оплачивать заказанные лекарства, а может только отвезти их.
Напомним, во время весенней волны коронавируса Илья Хвостов временно работал курьером.