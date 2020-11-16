В Калининграде на проспекте Мира неизвестные подожгли дерево

Вечером в воскресенье 15 ноября на проспекте Мира в Калининграде неизвестные подожгли дерево. Сигнал о пожаре, как сообщает пресс-служба МЧС по Калининградской области, поступил в Центр управления в кризисных ситуациях в 19:48.

- Горело сухое поваленное дерево на площади 1 квадратного метра, - комментирует ситуацию пресс-служба ведомства. - Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-5 в составе 6 человек и 1 единицы техники.