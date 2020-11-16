В Калининграде карманник в медицинской маске обокрал пенсионерку

В Калининграде сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Московскому району задержали ранее неоднократно судимого 36-летнего калининградца, который обвиняется в карманной краже у пенсионерки.

- Как установили полицейские, злоумышленник незаметно для потерпевшей вытащил у нее из кармана куртки кошелек, когда та совершала покупки в аптечном пункте, - сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области. - Ущерб составил 3200 рублей, эти деньги женщина приготовила для покупки лекарств и продуктов.

Карманник воспользовался еще и тем, что у женщины было плохое зрение, и она не могла точно описать его. Кроме того, он был в медицинской маске.

- Несмотря на данные обстоятельства личность карманника была установлена оперативными сотрудниками уголовного розыска, которые также выяснили его местожительства, так как по месту регистрации он не проживал, - добавляют в пресс-службе.

Сейчас против вора возбуждено дело по статье «Кража, совершенная из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем».