В Калининградской области зафиксировали 151 новый случай коронавируса

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За минувшие сутки в Калининградской области был выявлен 151 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. При этом, как сообщили в федеральном оперативном штабе, 24 человека выздоровели и были выписаны из больницы.

В целом по России за сутки выявили 22 778 случаев COVID-19 в 85 регионах. В общей сложности нарастающим итогом выявлено 1 948 603 заболевших.

Также за сутки в стране зафиксировано 303 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 33 489 человек.