В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в понедельник нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в понедельник, 16 ноября, в течение дня не будет электричества в домах на 15-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 17 часов света не будет на:

ул. Алтайская 1-я 2-14, 19-19а, 21,23-27

ул. Алтайская 2-я 1, 8

ул. Благодатная 5, 6, 8-10, 17

ул. Каблукова 15, 15б, 17,19

ул. Карташева 2, 2а-б, 4г, 7-12, 10б, 24а, 24-43, 28а-е, 30а-г, , 32а-е, , 43а, 49, 51, 53, 53а, 59, 59а, 61, 61а-б, 65, 67, 69, 71, 73, 75

ул. Магнитогорская 1,3

ул. Макаренко 2а, 4, 5, 9, 10, 12, 14, 18, 20

ул. Механическая 1, 3-11, 6а, 8а, 13,17, 21-24, 26

ул. Селенгинская 12а, 14, 17, 19, 19а, 21

ул. Сестрорецкая 1, 3, 3а, 5-8, 6а-б, 8а, 10, 11, 13

ул. Славянская 2, 3, 5-11, 5а, 13, 15, 16, 18, 25, 26, 29, 31, 39, 41

ул. Тихоокеанская 20, 22, 28

ул. Урицкого 19, 27а, 29

ул. Ю. Долгорукого 1, 3, 5

ш. Балтийское 106

пер. Славянский 3.

Холодное водоснабжение прекращено до 15 часов в Московском районе на ул. Дарвина 15-23.

Горячее водоснабжение приостановлено до 11 часов в Центральном районе на пр-кте Победы 82 (д/с №73) и на ул. Красносельской 18, 20.