Умер калининградский политолог Владимир Абрамов

Владимир Абрамов. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде в ночь на понедельник, 16 ноября, на 62-году жизни скончался известный в регионе политолог Владимир Абрамов. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе администрации города.

По предварительной информации причиной смерти стал не коронавирус.

Известно, что последние недели Владимир Николаевич, который работал в мэрии города, находился на удаленке и болел.

«Интеллектуал, отличающийся проницательным умом и добрым сердцем. Он никогда не унывал и с юмором относился к любым невзгодам, тем самым показывая всем нам пример стойкости и жизнелюбия. Мы запомним Владимира Николаевича как профессионала, как мастера слова, слова точного, всегда добирающегося до сути вещей», - отмечают в пресс-службе администрации города.

О времени и месте прощания с Владимиром Николаевичем будет сообщено позже.