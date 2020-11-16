21 медик, 8 школьников: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Калининградской области за сутки был выявлен 151 новый случай коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Среди заболевших:
— 40 пенсионеров;
— 21 медицинских работника;
— пять работающих на промышленных предприятиях;
— пять сотрудников образовательных учреждений;
— три сотрудника транспортных предприятий, транспортных узлов;
— пять работников торговли;
— два сотрудника предприятий пищевой промышленности;
— два сотрудника с/х;
— два сотрудника правоохранительных органов;
— по одному — сотрудник предприятия ЖКХ, банка, охранного предприятия;
— 26 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
— восемь учащихся (школа №6, гимназия №40, школа №8 Калининграда, школа №4 Балтийска, гимназия №1 Советска, Доваторовская школа);
— два студента (колледж предпринимательства, БФУ);
— три воспитанника детских садов — д/с "Солнышко" (контакт по семье), детский сад №78 ( контакт по семье), детский сад №132 ( контакт по семье);
— 23 неработающих.