21 медик, 8 школьников: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Калининградской области за сутки был выявлен 151 новый случай коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших:

— 40 пенсионеров;

— 21 медицинских работника;

— пять работающих на промышленных предприятиях;

— пять сотрудников образовательных учреждений;

— три сотрудника транспортных предприятий, транспортных узлов;

— пять работников торговли;

— два сотрудника предприятий пищевой промышленности;

— два сотрудника с/х;

— два сотрудника правоохранительных органов;

— по одному — сотрудник предприятия ЖКХ, банка, охранного предприятия;

— 26 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

— восемь учащихся (школа №6, гимназия №40, школа №8 Калининграда, школа №4 Балтийска, гимназия №1 Советска, Доваторовская школа);

— два студента (колледж предпринимательства, БФУ);

— три воспитанника детских садов — д/с "Солнышко" (контакт по семье), детский сад №78 ( контакт по семье), детский сад №132 ( контакт по семье);

— 23 неработающих.