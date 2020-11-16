Калининградские футболисты-любители выиграли межрегиональные соревнования

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Воронеже прошел ежегодный турнир «Кубок Центра России» в формате 8x8. На искусственном газоне крытого спорткомплекса «Металлист» выступили восемь команд из Белгородской, Мурманской, Воронежской и Калининградской областей.

Как сообщает пресс-служба регионального миниспорта, наш регион представили две команды, регулярно выступающие в региональных соревнованиях по любительскому футболу: и если «Универсал» поборолся только за утешительный «Бронзовый кубок», то «Газовик» выиграл пять матчей из пяти возможных.

Победители забили своим оппонентам 21 гол и пропустили только пять. В финале подопечные Егора Вышинского обыграли воронежское «Динамо» со счётом 1:0 –благодаря голу воспитанника профильной калининградской спортшколы олимпийского резерва №5 Никиты Кобазева.