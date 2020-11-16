Авиакомпания «Nordwind» отменила рейсы из Калининграда в Стамбул

. Фото: Александр Подгорчук

Авиакомпания «Nordwind» («Северный ветер») отменила ранее запланированные с 16 ноября прямые рейсы по маршруту Стамбул-Калининград-Стамбул в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Храброво».

Сообщается, что рейсы в турецкую столицу отменены до 18 декабря.

Также в рамках зимнего расписания отменены прямые рейсы из Калининграда в Сочи.

«По всем вопросам в связи с отменой рейсов просим обращаться в авиакомпанию «Nordwind». В случае дальнейших изменений в расписании полетов будет сообщено дополнительно», - добавили в пресс-службе калининградского аэропорта.