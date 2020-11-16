В Калининграде в среду пройдет донорская акция

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В среду,18 ноября, в Калининграде пройдет донорская акция. С 8:30 до 13 часов на площади Победы будет работать мобильный комплекс Станции переливания крови, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Потребность лечебных учреждений в крови ее компонентах не снижается. Ежедневно тяжелые пациенты, требующие экстренной медицинской помощи, нуждаются в переливании донорской крови. Во многом их здоровье и жизнь зависят от бесперебойного обеспечения лечебных учреждений нашей области продукцией из крови и ее компонентами», - отметили в правительстве региона.

К донации допускаются граждане от 18 лет без симптомов ОРВИ. Для участия в донорской акции при себе необходимо иметь паспорт.