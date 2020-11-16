Коронавирус за сутки выявили в 20-ти городах Калининградской области

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Фото: Алексей БУЛАТОВ
За сутки в Калининградской области был выявлен 151 новый случай коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
По данным Роспотребнадзора, случаи заболевания подтверждены в 20-ти муниципалитетах.
Больше всего случаев в Калининграде – 66.
Багратионовский городской округ - 8
Озёрский городской округ - 4
Балтийский городской округ - 10
Пионерский городской округ - 5
Гвардейский городской округ - 1
Полесский городской округ - 4
Гурьевский городской округ - 13
Правдинский городской округ - 1
Гусевский городской округ - 3
Светловский городской округ - 7
Зеленоградский городской округ - 7
Светлогорский городской округ - 2
Краснознаменский городской округ - 2
Славский городской округ - 1
Ладушкинский городской округ - 1
Советский городской округ - 7
Мамоновский городской округ - 1
Черняховский городской округ - 6
Янтарный городской округ - 1