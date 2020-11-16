Коронавирус за сутки выявили в 20-ти городах Калининградской области

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки в Калининградской области был выявлен 151 новый случай коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

По данным Роспотребнадзора, случаи заболевания подтверждены в 20-ти муниципалитетах.

Больше всего случаев в Калининграде – 66.

Багратионовский городской округ - 8

Озёрский городской округ - 4

Балтийский городской округ - 10

Пионерский городской округ - 5

Гвардейский городской округ - 1

Полесский городской округ - 4

Гурьевский городской округ - 13

Правдинский городской округ - 1

Гусевский городской округ - 3

Светловский городской округ - 7

Зеленоградский городской округ - 7

Светлогорский городской округ - 2

Краснознаменский городской округ - 2

Славский городской округ - 1

Ладушкинский городской округ - 1

Советский городской округ - 7

Мамоновский городской округ - 1

Черняховский городской округ - 6

Янтарный городской округ - 1