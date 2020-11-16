В Калининграде задержали банду мошенников с автостраховками

В Калининграде полицейские задержали троих мошенников, которые инсценировали ДТП и на основании фиктивных отчетов о стоимости ремонта машин получали возмещения от страховых компаний. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Они привлекали владельцев автомобилей представительского класса, с которыми договаривались о времени, месте и характере повреждений их транспортных средств в результате преднамеренно устроенного ДТП. Страховые выплаты они делили между собой, а ремонт машин осуществляли в автомастерской, принадлежащей одному из участников группы. Предварительный ущерб составляет около двух миллионов рублей», - рассказала Ирина Волк.

Мошенников задержали при силовой поддержке бойцов Росгвардии. При обысках у них изъяли документы, банковские карты, средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела, уточнила Ирина Волк. Двоих злоумышленников отправили под домашний арест, третий заключен под стражу.