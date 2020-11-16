В Калининграде государственные больницы приостановили тестирование на COVID-19 на платной основе

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В регистратурах по предоставлению платных услуг Калининградской областной клинической больницы, Центральной городской клинической больницы, Горбольницы № 2 Калининграда сообщили, что тестирование на коронавирусную инфекцию на платное основе в настоящее время не проводят.

- Сегодня лаборатории и без того очень перегружены, - пояснил один из регистраторов.

Источник «Комсомолки», знакомый с ситуацией, прокомментировал это так:

- Государственные медучреждения продолжают проводить тестирование граждан на коронавирусную инфекцию, но только в рамках ОМС.

В Калининграде тесты на COVID-19 обрабатываются в лабораториях: регионального Роспотребнадзора, Центральной городской клинической больницы, Центра специализированных видов медицинской помощи.

По данным регионального оперштаба по контролю за распространением коронавирусной инфекций, за сутки в регионе проводится уже более 3500 исследований.

Платно пройти тест на коронавирус можно в частных центрах и лабораториях: «Медэксперт», «Ситилаб», «Гемотест», «Helix».