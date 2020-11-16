Калининградец угнал машину и трактор, чтобы научиться водить

На днях 27-летнему жителю Полесского района внезапно захотелось научиться управлять автомобилем. Ночью он проник на территорию пилорамы в поселке Саранское и обнаружил там «Фольксваген» с ключами зажигания внутри.

Отсутствие навыков сыграло с горе-угонщиком злую шутку: мужчина не справился с управлением и съехал в канаву. Однако, это не охладило злоумышленника. В тут же ночь он проник на территорию одной их ферм и угнал …трактор. «Я просто собирался вытащить застрявший в кювете автомобиль», объяснил он задержавшим его полицейским.

На угонщика завели уголовное дело, ему грозит до 5 лет лишения свободы.