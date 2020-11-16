Прокуратура прокомментировала ход расследования гибели ребенка в детсаду №50 в Калининграде

. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

6 ноября на территории детского сада №50 в Калининграде погиб 4-летний ребенок. Тело мальчика было обнаружено на детской горке во время дневной прогулки группы воспитанников дошкольного учреждения. Голова малыша находилась между ограждающими элементами ограждения конструкции – судя по всему, он задохнулся.

По данному факту было возбуждено уголовно дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, по предварительной информации, конструкция детского комплекса, эксплуатировалась с деталями, непредусмотренными изготовителем. Сейчас проводится проверка соблюдения законодательства об образовании, в том числе требований к охране жизни и здоровья детей, безопасности оборудования детских площадок и их эксплуатации.