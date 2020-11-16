Райффайзенбанк запустил комплексный продукт для страхования финансовых рисков

Кроме выплат при постановке диагноза и госпитализации, программа «Вирус Контроль» дает клиенту возможность компенсировать расходы на приобретение лекарств для лечения гриппа и парагриппа, а также медицинское сопровождение. Страховщиком выступает ООО «СК «Райффайзен Лайф».

- В 2020 году мы отмечаем увеличение интереса к страховым продуктам для здоровья, рассказала Дарина Хохлушина, руководитель направления по развитию розничного бизнеса макрорегиона «Запад» АО Райффайзенбанка. - Страховка от сезонных эпидемиологических болезней — это простой способ покрыть риск снижения дохода в период болезни. Этот вид финансового риска обязательно нужно учитывать в личной финансовой стратегии ежегодно.

В соответствии с программой клиенты получают медицинское сопровождение – консультации специалистов на всех этапах заболевания, которые позволяют своевременно корректировать план лечения и избежать дополнительных рисков для здоровья, также предоставляется полноценная информация по вакцинации от гриппа.

Застрахованному должно быть не более 64 лет. При этом есть индивидуальные и семейные программы, в которых участвуют супруги и их дети до 17 лет. Выплата при диагностировании заболевания составит от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. В случае госпитализации, застрахованные могут получить ежедневные выплаты в 2-5 тыс. рублей в зависимости от программы, а также компенсацию за покупку лекарств. Также в расширенных программах предусмотрена выплата при уходе застрахованного из жизни.