«Как можно было так поступить?»: Евгений Гришковец написал письмо министру культуры

Евгений Гришковец. Фото: Александр КАТЕРУША

Театрам в Москве разрешили пускать не более 25 процентов зрителей. О новых ограничениях накануне объявило столичное руководство.

Калининградский актер Евгений Гришковец выступил с реакцией на решение властей Москвы. В своем интернет-дневнике драматург отметил, что считает невозможным исполнение декабрьских спектаклей по указанию правительства Москвы с наполнением зала в 25 процентов.

«Возмущен этим предательским решением до глубины души. Солидарен со всеми коллегами, кто высказался по этому поводу», -отреагировал он.

Евгений Гришковец тут же приводит сообщение, адресованное министру культуры города Москвы:

«Добрый день! Не могу не сказать, что решение по 25типроцентным заполнением театров является предательским и подлым, решительно очковтирательским… Не могу понять, как можно было так поступить с и без того изможденными безработицей людьми!!!

Это самое непростительное решение! Не ожидал!!! Лучше бы закрыли совсем. А так вы вынудили нас закрыться самостоятельно… Сняли с себя ответственность. Это худшее ваше решение за все время пандемии! Не смог промолчать».