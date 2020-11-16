У бывшей кирхи святого Адальберта провели субботник

. Фото: Калининградская епархия

В Калининграде у бывшей кирхи святого Адальберта на проспекте Победы состоялся субботник. Как сообщает пресс-служба Калининградской епархии, было собрано 40 240-литровых пакетов опавшей листвы, территорию памятника привели в порядок.

Как напомнили в епархии, в апреле этого года над бывшей кирхой святого Адальберта был водружен крест. Этому событию предшествовала трехмесячная работа по восстановлению шпиля колокольни.

Своды кирхи очистили, здание подключили к городской системе водоснабжения.

Строительство католической капеллы Святого Адальберта в районе Кенигсберга Амалиенау началось 16 июля 1902 года. В 1932 к капелле пристроили сооружение со стрельчатыми окнами с севера и юга и портал с большими круглыми окнами, после чего капелла получила статус кирхи Святого Адальберта.

В ходе боевых действий Второй мировой войны кирха получила повреждения. В послевоенные годы пристроенная часть была разобрана на кирпич, а старое помещение отдано под протезное предприятие. Внутреннее помещение бывшей кирхи Святого Адальберта перестроено и разделено на три этажа.

Здание носит статус объекта культурного наследия регионального значения.