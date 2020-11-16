В Светлогорске трое уголовников украли пальму

В Светлогорске трое местных жителей украли с придомовой территории пальму Вашингтония в кадке. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Пальма пропала с территории частного дома на улице Яблоневой. Полицейские установили, что кражу совершили трое ранее судимых местных жителя.

«Как оказалось, молодые люди выполняли заказ, полученный от неизвестного заказчика. По предварительным данным, тот попросил их выкрасть пальму, чтобы подарить своей возлюбленной», - сообщили в полиции.

На воров завели уголовное дело по статье «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору». Сейчас полицейские устанавливают личность заказчика дерзкого преступления.