Елена Дятлова: Настала пора отказаться от отписок

Елена Дятлова Фото: мэрия Калининграда

На сегодняшний день администрация Калининграда не вполне эффективно работает с населением, настала пора отказаться от отписок. Об этом сказала врио главы администрации Елена Дятлова в ходе заседания конкурсной комиссии по определению сити-менеджера.

«Муниципальная власть – не башня из слоновой кости, а самый близкий к людям уровень управления, - заявила Дятлова. - Один из моих приоритетов – личностная открытость. Я предпочитаю живое общение, но выросло целое поколение, для которого ближе виртуальная реальность».

Она отметила, что завела страницу в Инстаграме и намерена больше внедрять формат интерактивного общения с горожанами.