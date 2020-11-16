Калининградца задержали за кражу более 400 саженцев из питомника

В Гвардейском районе полицейские раскрыли кражу более 400 саженцев грецкого ореха. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

29-летний мужчина проник на территорию сада орехоплодных культур в посёлке Талпаки и выкопал 436 саженцев ореха. Деревья он спрятал неподалеку.

«Как оказалось, злоумышленник рассчитывал быстро найти покупателей, однако поиски клиентов затянулись, и все саженцы погибли. Предварительно ущерб составил 150 тысяч рублей», - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».