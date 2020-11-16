В Багратионовске депутат лишился мандата, скрыв доходы от продажи машины и земли

В Багратионовске один из депутатов окружного совета лишился мандата за нарушение антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Прокуратура в ходе проверки установила, что в течение трех отчетных периодов депутат предоставлял недостоверные сведения об обязательствах имущественного характера. Так, мужчина скрыл доход от продажи автомобиля, не указал доход от продажи земельного участка и неверно указал адрес места регистрации.

13 ноября окружной совет рассмотрел представление прокурора и принял решение досрочно лишить депутата мандата.