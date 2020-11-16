Жертв нет: на строящемся в Калининграде онкоцентре внезапно просела плита

. Фото: ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [Калининград]

На строительстве онкологического центра в поселке Родники под Калининграда произошло ЧП. Как сообщили в понедельник очевидцы в соцсетях, рухнула бетонная плита, которую заливали днем ранее. К сообщению прилагалось несколько впечатляющих снимков.

Как выяснилось, все не так фатально. По словам Егора Вирясова, руководителя компании "Мегаполис", занимающейся строительством онкоцентра, прошло "проседание части плиты".

- Самое главное - жертв нет, - цитирует Вирясова издание "Клопс.Ru". - По окончанию заливки небольшой участок в районе 100 "квадратов" из общего объема плиты, который перекрывает атриум, просел. Обрушения не случилось, только прогиб.

Причиной стало то, что в опалубке оказался бракованный элемент. Вирясов заверил, что строительство онкоцентра продолжится в штатном режиме.