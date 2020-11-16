На улице Батальной из-за реконструкции снесут жилой дом

. Фото: мэрия Калининграда

На улице Батальной для проведения работ по реконструкции придется снести жилой дом. Об этом сообщается на странице горадминистрации в «Фейсбук».

«Батальную скоро «выпрямим». У. Громовой и О. Кошевого будут соединены между собой не только в объезд через Интернациональную, но и по прямой, как то предполагает Генплан города. И хотя процесс этот, в принципе, не быстрый, но мы им уже занялись», - сообщили в мэрии.

После того, как власти договорятся с собственником здания, начнется работа по разработке проекта.

«Потом - поиск денег - и, непосредственно, начало работ», - добавили в пресс-службе мэрии.