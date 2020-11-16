В Калининграде открылся Центр управления регионом

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининграде в помещениях нового стадиона открылся Центр управления регионом. Как сообщает пресс-служба областного правительства, это офис по сбору, обработке, анализу и реагированию на все жалобы и запросы жителей вне зависимости от источника поступления – официальных порталов, сайтов, соцсетей, мессенджеров, горячих линий.

«Здесь агрегируются обращения пользователей из всех доступных источников, разрабатываются новые цифровые сервисы обратной связи. Кроме того, сотрудниками проводится аналитические и социологические исследования, формируется карта проблем региона», - сообщили в правительственной пресс-службе.

Все обращения граждан будут попадают в систему мониторинга с любой онлайн-площадки. Информация в центр поступает из комментарийной ленты соцсетей, городских сообществ, аккаунтов СМИ, чат-боты на сайтах органов исполнительной власти.

«Центр управления регионом поможет нам ускорить и скоординировать работу по обращениям граждан, улучшить качество ответов, оказать жителям поддержку в решении их проблемы, например, в части благоустройства. Мы видим, как активны калининградцы, в соцсетях, в нашем чат-боте, а значит нам надо усиливать работу именно в этом направлении: налаживать диалог через электронные площадки», – отметила вице-премьер Наталья Сибирева.