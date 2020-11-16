В Калининграде менеджер банка украл у клиентов более 5 млн рублей

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде будут судить бывшего менеджера одного из банков, который воровал деньги со счетов клиентов финансовой организации. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Менеджер имел доступ к персональным данным клиентам, поэтому в 2019 году он выпускал от имени владельцев сберегательных счетов банковские карты, затем через мобильное приложение перевил деньги клиентов на эти карты и обналичивал. Всего он успел похитить более 5 млн рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Калининграда.