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Общество

В Калининграде менеджер банка украл у клиентов более 5 млн рублей

Уголовное деле направлено в суд
Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде будут судить бывшего менеджера одного из банков, который воровал деньги со счетов клиентов финансовой организации. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Менеджер имел доступ к персональным данным клиентам, поэтому в 2019 году он выпускал от имени владельцев сберегательных счетов банковские карты, затем через мобильное приложение перевил деньги клиентов на эти карты и обналичивал. Всего он успел похитить более 5 млн рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Калининграда.