Полицейские задержали калининградца за серию краж из магазинов и офисов

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде полицейские задержали серийного взломщика, который совершил 11 краж из магазинов и офисов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

26-летний мужчина только в марте этого года за одну ночь обворовал продуктовые магазины на улице Горького и Куйбышева, а также взломал газетный павильон на пл. Василевского, забрав из кассы 4 тысячи рублей.

Кроме того, в последующем злоумышленник проник путём взлома дверей в химчистку на улице Аксакова, пивной магазин на улице Горького, магазин спорттоваров на улице Баранова и продуктовый магазин на улице Горького. Также подозреваемый взломал двери в торговом центре на улице Дадаева, после чего проник в два расположенных в ТЦ магазина косметики. Успел побывать он и женской консультации и зоомагазине.

Всего он похитил денег и товаров на 100 тысяч рублей. Похищенные деньги он тратил на собственные нужды, косметику дарил знакомым девушкам, а часть спортивных костюмов раздарил приятелям.

На мужчину завели несколько уголовных дел по статье «Кража».