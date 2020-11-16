В Калининграде возбуждено уголовное дело после массового отравления в школе №11

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Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области
В Калининграде возбуждено уголовное дело по статье «Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» после массового отравления учащихся школы №11. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.
По версии следствия, предприятие, которое оказывало услуги по организации питания в школе, нарушило санитарно-эпидемиологические нормы и правила. В результате за медицинской помощью обратились семь учеников школы возрастом от семи до четырнадцати лет, двое из которых сейчас находятся на стационарном лечении.
В рамках расследования выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также причин и условий ему способствовавших.