В Калининграде возбуждено уголовное дело после массового отравления в школе №11

. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

В Калининграде возбуждено уголовное дело по статье «Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» после массового отравления учащихся школы №11. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

По версии следствия, предприятие, которое оказывало услуги по организации питания в школе, нарушило санитарно-эпидемиологические нормы и правила. В результате за медицинской помощью обратились семь учеников школы возрастом от семи до четырнадцати лет, двое из которых сейчас находятся на стационарном лечении.

В рамках расследования выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также причин и условий ему способствовавших.