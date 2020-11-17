«Такое случается»: Алиханов прокомментировал проседание плиты в строящемся онкоцентре

. Фото: ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [Калининград]

Просевшую плиту в строящемся здании онкоцентра зальют заново к концу недели. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов, отвечая на вопрос пользователя в Instagram.

«Просела небольшая часть (около 100 метров квадратных) свежезалитой плиты. Такое случается, после этого её демонтировали, к концу недели зальют этот участок заново», - написал глава региона.

Напомним, накануне на стройплощадке калининградского онкоцентра просела часть залитого в воскресенье бетонного перекрытия.