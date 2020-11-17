30 медиков, 11 школьников: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области за сутки подтверждено 159 новых случаев коронавируса, у 32-х заболевших выявлена пневмония, сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе.

Среди заболевших:

- 17 пенсионеров;

- 30 медицинских работников;

- пять работающих на промышленных предприятиях;

- 12 сотрудников образовательных учреждений;

- два сотрудника транспортных предприятий, транспортных узлов;

- три работника торговли;

- три сотрудника предприятий пищевой промышленности;

- два сотрудника предприятий бытовых услуг;

- два сотрудника банков;

- два сотрудника охранных предприятий;

- сотрудник предприятия в сфере телекоммуникационных услуг;

- 42 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 11 учащихся (школа 1 Гусев, Полесская школа, школа 5, Ганзейская ладья, школа 46, гимназия 32);

- 2 студента БФУ им. И. Канта;

- два ребёнка (до года и двух лет) (контакт по семье);

- 23 неработающих.

Всего в области по состоянию на вторник, 17 ноября, зарегистрировано 9099 случаев заражения.