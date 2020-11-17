30 медиков, 11 школьников: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

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Фото: Александр Подгорчук
В Калининградской области за сутки подтверждено 159 новых случаев коронавируса, у 32-х заболевших выявлена пневмония, сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе.
Среди заболевших:
- 17 пенсионеров;
- 30 медицинских работников;
- пять работающих на промышленных предприятиях;
- 12 сотрудников образовательных учреждений;
- два сотрудника транспортных предприятий, транспортных узлов;
- три работника торговли;
- три сотрудника предприятий пищевой промышленности;
- два сотрудника предприятий бытовых услуг;
- два сотрудника банков;
- два сотрудника охранных предприятий;
- сотрудник предприятия в сфере телекоммуникационных услуг;
- 42 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 11 учащихся (школа 1 Гусев, Полесская школа, школа 5, Ганзейская ладья, школа 46, гимназия 32);
- 2 студента БФУ им. И. Канта;
- два ребёнка (до года и двух лет) (контакт по семье);
- 23 неработающих.
Всего в области по состоянию на вторник, 17 ноября, зарегистрировано 9099 случаев заражения.