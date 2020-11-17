«Находиться там противно»: калининградцы возмущаются грязью в примерочных

. Фото: предоставлено очевидцем

Накануне в паблике "Подслушано в Калининграде" в социальной сети "ВКонтакте" появился возмущенный пост одной из жительниц города. Она пожаловалась на беспорядок в в магазинах одежды, точнее, на то, что творится в примерочных.

"Уважаемые продавцы, вы, пожалуйста, наведите порядок в ваших примерочных. Находиться там противно! До того грязно! Все в волосне и пыли! - написала разгневанная калининградка. - И где вы все, когда нужен другой размер и ты стоишь на половину раздетая и вас никого не дождешься? И в итоге, если очень надо и понравилась вещь, идешь и покупаешь сама. Или одеваешься и вообще уходишь, оставив вас без заработка".

К сожалению для автора послания, большого количество одобрительных оценок оно не вызвало. Наоборот - калининградцы стали писать, что знают очень аккуратные и цивилизованные примерочные. В конце концов с резким ответом выступила представительница одного из калининградских магазинов. По ее словам, покупатели сами виноваты в творящемся безобразии.

"Уважаемые покупатели, вы пожалуйста, ведите себя в примерочных как люди! - написала продавец одежды. - Не кидайте вещи на пол, не рвите их своей бижутерией и наконец прекратите примерять трусы, не снимая сапог! И взгляд, пожалуйста, попроще, а то ведете себя как будто вам все должны. Продавец тоже человек и зачастую образование имеет покруче вашего".

Спор покупателей и продавцов продолжается.