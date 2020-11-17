«Райффайзенбанк» опубликовал финансовые результаты за 9 месяцев 2020 года

Отмечается, что средства клиентов по состоянию на 30.09.2020 на счетах банка увеличились на 15,4%, 1 102 603 млн руб., по сравнению с 2019 годом рост средств на счетах и депозитах физических лиц составил 24,2% до 596 973 млн руб. Несмотря на то что чистая прибыль всё же снизилась на 2,2% до 28 016 млн руб. по итогам 9 месяцев 2020 года, чистый процентный доход вырос на 9,4% до 45 919 млн руб. по сравнению с 9 месяцами 2019 года, а рост чистого комиссионного дохода составил 2,7% до 15 119 млн руб.

Кредитный портфель банка до вычета резервов показал рост на 5,7% по итогам 9 месяцев 2020 года. Розничный кредитный портфель показал рост на 1,6% до 315 554 млн руб., крупный корпоративный бизнес вырос на 11,7% до 432 408 млн руб., средний бизнес показал снижение на 6,7% до 72 043 млн руб., рост малого и микробизнеса составил 1,6% до 27 801 млн руб. по сравнению с началом года.

За истекшие 9 месяцев 2020 года «Райффайзенбанк» продемонстрировал высокие показатели рентабельности: ROE до и после налогообложения банка составили 26,2% и 20,6%, соответственно, по итогам 9 месяцев 2020 года, снизившись на 5,5 и 3,8 процентных пункта относительно аналогичного периода прошлого года.

Отмечается, что чистые комиссионные доходы за 9 месяцев 2020 года увеличились на 2,7% до 15 119 млн руб. благодаря росту доходов по расчетным операциям, операциям доверительного управления, а также документарным операциям и гарантиям.

Торговый результат по итогам 9 месяцев 2020 года составил 8 482 млн руб., увеличившись на 7,3% относительно показателя за аналогичный период 2019 года за счет роста расхода по валютной переоценке, а также роста нереализованного дохода по операциям с производными финансовыми инструментами.

Операционный доход банка по итогам 9 месяцев 2020 года составил 69 575 млн руб., увеличившись на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на фоне роста чистого процентного и чистого комиссионного дохода, а также торгового результата.

Отмечен небольшой рост операционные расходов (+1,6%) на 26 069 млн руб., произошедший за счет сдержанного роста расходов на содержание персонала, роста расходов на ИТ-услуги, а также снижения расходов на страхование вкладов. В целом соотношение затрат и доходов находилось на низком уровне: по итогам 9 месяцев 2020 года CIR составил 37,5%.

Все показатели приводятся в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и могут отличаться от данных по России в финансовом отчете «Райффайзен Банк Интернациональ АГ» (РБИ) в связи с разницей, возникающей при консолидации и пересчете показателей в евро.