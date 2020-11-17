Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За сутки в Калининградской области выявили 159 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

По данным Роспотребнадзора, случаи заболевания подтверждены в 18-ти муниципалитетах.

Больше всего случаев в Калининграде – 89.

Багратионовский городской округ - 1

Озёрский городской округ - 1

Балтийский городской округ - 6

Пионерский городской округ - 3

Гвардейский городской округ - 6

Полесский городской округ - 6

Гурьевский городской округ - 21

Правдинский городской округ - 4

Гусевский городской округ - 4

Светловский городской округ - 2

Зеленоградский городской округ - 4

Светлогорский городской округ - 5

Краснознаменский городской округ - 1

Славский городской округ - 1

Советский городской округ - 1

Мамоновский городской округ - 1

Черняховский городской округ - 3