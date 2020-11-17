Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области за сутки выявили коронавирус

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За сутки в Калининградской области выявили 159 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
По данным Роспотребнадзора, случаи заболевания подтверждены в 18-ти муниципалитетах.
Больше всего случаев в Калининграде – 89.
Багратионовский городской округ - 1
Озёрский городской округ - 1
Балтийский городской округ - 6
Пионерский городской округ - 3
Гвардейский городской округ - 6
Полесский городской округ - 6
Гурьевский городской округ - 21
Правдинский городской округ - 4
Гусевский городской округ - 4
Светловский городской округ - 2
Зеленоградский городской округ - 4
Светлогорский городской округ - 5
Краснознаменский городской округ - 1
Славский городской округ - 1
Советский городской округ - 1
Мамоновский городской округ - 1
Черняховский городской округ - 3