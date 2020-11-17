Калининградские таможенники перекрыли канал контрабанды наркотиков из Италии

. Фото: Таможня Калининградской области

В Калининградской области перекрыт канал контрабанды наркотиков из Италии. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

Члены преступной группы пересылали наркотики в область для дальнейшей перепродажи. Одного из членов банды - жителя Калининградской области, задержали при получении крупной партии марихуаны и гашиша. Операции по задержанию также прошли в ряде российских регионов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств в значительном размере». Нарушителей ждет наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет лишения свободы.