В Калининградской области от гриппа привились более 400 тысяч человек

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В этом году в Калининградской области от гриппа было привито около 443 тысячи человек, из них почти 124 тысячи детей. Об этом в ходе заседания правительства во вторник заявил министр здравоохранения Александр Кравченко.

По его словам, охват иммунизацией против гриппа составляет более 43 процентов. В ближайшее время ожидается поставка еще почти 165 тысяч доз для взрослого населения, чтобы к 1 декабря охват населения вакцинацией составил 60 процентов.

«Хочется отметить, что в этом году жители области очень активны. Небывалым спросом пользовались выездные пункты. Благодарю всех за особое внимание к своему здоровью, а медиков – за работу», – сказал Александр Кравченко.

Министр добавил, что иммунизация в первую очередь проводилась группами риска, к которым относятся дети с 6 месяцев, школьники и студенты, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, будущие военнослужащие, лица с хроническими заболеваниями, пенсионеры.