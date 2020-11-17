Глава минздрава рассказал, сколько в Калининградской области осталось коек для лечения COVID-19

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В Калининградской области занято большинство коек, выделенных для лечения больных коронаврусом. Об этом во вторник, 17 ноября, журналистам сказал министр здравоохранения региона Александр Кравченко.

- У нас сегодня коечный фонд, предусмотренный для оказания помощи пациентам с подтвержденной коронавирусной инфекцией составляет 1750 коек, на которых по факту лежит 1100 пациентов с подтвержденным коронавирусом, - сказал министр.

Также он отметил, что есть порядка 250 человек, у которых клинически проявляется коронавирусная инфекция, но мазки медики получили отрицательные.

- Такое может быть, когда коронавирус протекает в виде пневмоний и в мазках мы не получаем возбудителя. - сказал Александр Кравченко.