В Калининградской области ежедневно делают 4 тысячи тестов на коронавирус

Александр Кравченко. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининградской области сильно увеличили охват тестирования на коронавирусную инфекцию. Об этом во вторник, 17 ноября, журналистам сказал министр здравоохранения региона Александр Кравченко.

- Мы делаем фактически по 4 тысячи тестов в день. Эти изменения, которые позволят более таргетированно обследовать, позволят в условиях распространения инфекции еще больше охватить именно те группы пациентов, которые в группах риска, - отметил Александр Кравченко.

Он также сообщил, что в регионе коечный фонд, предусмотренный для оказания помощи пациентам с ковидом, составляет 1750 коек, 1100 из которых занимают пациенты с подтвержденным коронавирусом. Еще 250 человек лежат с пневмонией.